© RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer

Um Mëttwoch de Moien huet d'Alternativ Demokratesch Reformpartei de Kader-Wahlprogramm virgestallt. Deen huet 6 Prioritéiten: Bezuelbart Wunnen, ëffentlech Sécherheet, Mobilitéit ouni Dirigismus, Famille mat Kanner solle beschtméiglech ënnerstëtzt ginn, d'Lëtzebuerger Sprooch als wichtegst Mëttel zur Integratioun a Flüchtlingen ophuelen, mat Häerz awer och mat Verstand.



Bezuelbare Wunnraum ass mat dee wichtegste Problem, sou d'ADR. D'Gemengen hätten do vill Spillraum, z.B. fir Sozialwunnengen ze schafen. Bei der Mobilitéit soll de Bierger net forcéiert ginn den ëffentlechen Transport ze benotzen; Bus an Zuch sollen awer gratis sinn. Et misst een och an de ländleche Géigenden d'Ubannung besser organiséieren, et kéint net sinn, dass ee Plazeweis misst 1,5 bis 2 Stonne misst waarde fir e Bus ze kréien.





Den Alex Penning iwwert de gratis ëffentlechen Transport



D'Flüchtlingen, déi hei am Land sinn, solle gehollef kréien. D'ADR ass géint e Quotesystem. D'Gemenge sollen dierfen decidéieren, wie se wéi ophuelen, net de Staat.





© RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer © RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer « ZréckWeider »

D'ADR proposéiert och eng aner Berechnung vum Waasserpräis mat 30 Fudder gratis Waasser pro Kapp pro Stot.



Gréngzonen sollen och geschützt ginn, och wann den neie Proprietär e prominenten Numm hätt, also keng 25ha zoubetonéiere fir Google.



Wéi vill Lëschten, respektiv wéi vill Kandidaten d'ADR fir d'Gemengewahlen opstellt, kann d'Partei elo nach net soen. Bis ee Mount virum Rendezvous, also bis den 8. September, ass nach Zäit fir eng Lëscht ze deposéieren.

Méi wéi eng hallef Dose Lëschten hätt ee schonn zesummen. Iwwerall do, wou et eng ADR-Lokalsektioun gëtt, wëll een och kandidéieren.