En Dënschdeg den Owend géint 22.30 Auer huet et op en Neits zu Biermereng gebrannt. Nees waren et Ronnballen an dat scho fir d'Drëtt zanter e Sonndeg.

© RTL Archivbild

Wéi d'Police präziséiert, war d'Feier an der Géigend vum Wee "Tritlingerfeld", respektiv beim CR 152, der Streck tëscht Biermereng a Schengen. Eng 90 Ronnballe sinn duerch d'Feier zerstéiert ginn.Zanter e Sonndeg ass dëst déi drëtte Kéier, dass et gebrannt huet. De Parquet gouf informéiert an d'Spuresécherung ugefuerdert.D'Réimecher Police mécht op en Neits en Appel un d'Bevëlkerung. Sämtlech Informatiounen am Hibléck op déi 3 Bränn sinn um 2447-7500 ze mellen.