Sollt een dee Produit mat deem Datum kaf hunn, kann ee se ouni Problem nach bis den 19/07/2017 iessen. Et besteet do keng Gefor. Si sinn awer eben net bis an den August haltbar. Et kann ee seng Nuddelen an en Delhaize-Buttek zeréckbréngen.



Produktinfo:

Nom : Penne Arrabiata

Marque : Delhaize

EAN code : 5400112491157

Lot: 481

A consommer jusqu’au: 19/07/2017 (mais 19/08/2017 imprimé sur le produit)



