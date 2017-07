Dat sot de Camille Gira um Mëttwoch de Moien am RTL-Interview zum juristesche Sträit tëscht dem Ëmweltministère a Fëschbech ëm de PAG vun der Gemeng.





PAG Fëschbech - Uerteel vum Verwaltungsgeriicht



D’Verwaltungsgeriicht hat Fëschbech jo zum Deel Recht ginn, soudass dësen Dossier zréck bei d’Gemeng muss. De Plan d’aménagement général soll elo iwwerschafft ginn, fir enger Rei Doléancë vum Ministère Rechnung ze droen, sou de Staatssekretär am Ëmweltministère. Genee dat hätt ee gewollt.Mir si gestäerkt duerch dat Uerteel, seet de Camille Gira. Et wier ee fir allemol festgehale ginn, dass all Kéiers wann Terrainen aus der Zone-Verte era geholl ginn, dass den Ëmweltminister JO oder NEE ze soen huet. A wann e gutt Argumenter huet fir NEE ze soen, dass dat dann och d'Strooss hält, sou de Camille Gira. An de groussen Deeler vun de Refusen, hätt d'Geriicht hinne Recht ginn.Donieft wär een dora confirméiert ginn, dass eenzel Gebaier, déi an der Gréngzon sinn, net an d'Bebauungszon erageholl ginn an dass de Ministère, wann en d’Accord ass, fir Terrainen aus der Gréngzon an de Bebauungsplang eranzehuelen, Servitudë ka festleeën.Zum Beispill, dass ee seet, do kann e Lotissement kommen, mä um Rand vun der Uertschaft mussen awer 10, 15 Meter Beem an Hecke gesat gi fir eng Integratioun an d'Landschaft ze kréien.Dat wär wichteg am Hibléck op d’PAGe vun all de Gemengen, déi bis August 2018 musse guttgeheescht ginn, wann d’Gréngzon betraff ass, ënnersträicht de Staatssekretär am Ëmweltministère. Eng Gemeng soll sech weider entwéckele kënnen, awer net an där Vitesse an an deem Ausmooss, wéi Fëschbech dat virgesinn hat. Dat hätt nämlech zu enger weiderer Explosioun vun der Populatioun gefouert.Fir de Camille Gira hätt sech d’Gemeng d’Prozedure vu virum Geriicht spuere kënnen, wa se zwee Avise vum Ministère consideréiert hätt. Nom Refus vum Ministère wär et och zu enger Entrevue mam Schäfferot komm, no där de Staatssekretär gemengt hat, dass et en Accord géif ginn. D’Gemeng wär dunn awer kuerz drop op d’Verwaltungsgeriicht gaangen. Elo wär een do, wou ee virun e puer Méint hätt kënne sinn. De Camille Gira ass awer frou, dass d’Gemeng net muss vu vir ufänken, mä de PAG iwwerschaffen an en neien eraschécke soll, deen da wuel séier komplett guttgeheescht kéint ginn.