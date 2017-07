Eng nei Entrée fir Déifferdeng (19.07.2017) Onkommentéiert Videomaterial

© Tom Zeimet / RTL Télé Lëtzebuerg

Extrait Robert Traversini (19.07.2017) D'Stad Déifferdeng kritt eng nei Entrée.

Et ass een Tuerm vun 20 Stäck geplangt a 5 aner Gebaier niewendrun. 80 Wunnengen, och gréisserer tëscht 80 an 120 Metercarré, gi gebaut an déi sollen och zu engem abordabele Präis offréiert ginn, well d'Gemeng d'Saach finanziell ënnerstëtzt huet.