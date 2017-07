Botzfirma Faillite: OGBL informéiert betraffe Salariéen (19.07.2017) D'Botzfirma Idéal Services Propreté mat Sëtz zu Suessem huet viru kuerzem Faillitte gemaach. Déi iwwer 50 betraffe Salariéen kruten zanter Mee keng Paie méi.

D'Leit kruten zanter Mee keng Paie méi. D'Gewerkschaft kritiséiert, dass et keng proaktiv Demarchë gëtt, fir esou eng Faillite ze verhënneren an d'Aarbechtsplazen ze erhalen. Dem OGBL no wier et héich Zäit, datt esou een Dispositif agefouert gëtt.

Dass d'Botzentreprise vu Suessem finanziell Problemer hat, hunn déi Beschäftegt eréischt Ufank Juni matkritt, wéi d'Pai vum Mount Mee nach ëmmer net um Kont war.

Mat zolitter Verspéidung ass dunn d'Mee-Pai eréischt am Laf vum leschte Mount iwwerwise ginn an eréischt do sinn déi iwwer 50 Salariéë gewuer ginn, dass hir Firma wahrscheinlech virun der Faillitte steet, d'Leit sinn trotzdem bis de 14. Juli weider schaffe gaangen.

De nationale Botzsecteur dréint, un Aarbecht hätt et deemno net gefeelt, iwwer d'Ursaach vun der Faillite kéint dofir nëmme spekuléiert ginn.

Wann e Betrib a finanzielle Schwieregkeeten ass dat dierften déi Beschäftegt net eréischt um leschte Stëppel gewuer ginn, wann et schonn ze spéit ass.

Dat wär besonnesch am Fall vun enger Faillite am Botzsecteur oder och nach am Bau wichteg, dat well do d'Leit souwisou scho net ganz vill verdéngen an deemno séier viru finanzielle Problemer stinn.



