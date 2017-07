Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Vill Feeler am Cours "Vivre ensemble au GDL" (19.07.2017) Déi däitsch Versioun vun de Referenzënnerlage wimmelt vu Feeler.

D'Erwuessebildung seet, si hätt missen ënnert extremem Drock schaffen

Déi däitsch Versioun vun deem Cours steet elo am Fokus, well dat wat doranner steet a vun de Leit fir den Examen ze léieren ass, gëtt engem, vum edukativen hier, ze bedenken, e Pittis-Aufsatz, voller Feeler. Do fënnt ee Sätz wéi "Die Regierung exekutiert die Gesetze" oder "Die Fransosen (...) haben die Stadt genommen. Das passierte durch den Klëppelkrich (Krieg der Schläger), ein primitiver Krieg der Rebellen".Responsabel fir déi Publikatioun ass d'Erwuessebildung, e Service vum Educatiounsministère, mat 8 Persounen. A Rekordzäit hätte si déi Texter misse prett hunn.Um Internetsite vum Educatiounsministère kann ee sech de Cours "Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg" eroflueden.