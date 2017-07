© afp

Diddeleng vs. Nohaltegkeetsministère / Reportage Eric Ewald



Fir d’Gemeng stoungen dës Spigelen op Plazen, op deene se gebraucht goufen, fir vun enger méi klenger Strooss aus op eng méi grouss kucken ze kënnen. D’Riichteren hunn dat awer quasi komplett anescht gesinn.Just wat e Spigel op der Kräizung vun der Zoufftgener Strooss mat der Rue Belair ugeet, soll den Dossier zeréckgoe bei de Minister François Bausch, fir déi exakt Plaz ze fannen, op déi de Spigel soll stoe kommen. Dogéint wär et richteg gewiescht, fir 6 anerer keng Regularisatioun ze spriechen.Am August virzejoert wollt d’Gemeng Diddeleng 7 Stroossespigele laanscht déi Zoufftgener Strooss regulariséieren. Am November hat den Directeur adjoint vu Ponts&Chaussées en negativen Avis dozou ginn, well d’Siicht vun den Automobilisten net sou behënnert wär, dass Spigelen do missten hänken, ier am Dezember de Préposé vum Beetebuerger Service vun der Stroossebauverwaltung der Gemeng déi Décisioun matgedeelt hat. No engem Recours gracieux vun der Gemeng, dee vum Minister zeréckgewise gouf, war Diddeleng dunn am August zejoert op d’Verwaltungsgeriicht gaangen.Am Uerteel vum Tribunal administratif heescht et, dass de Minister d’Situatioun richteg beuerteelt hätt. Fir d’Riichtere misst de Minister, wat d’Autorisatioune fir Verkéiersweeër ugeet, drop oppassen, dass d’Leit duerch Constructiounen net a Gefor kéimen. Op Grond vu Sécherheetsgrënn kéint de Minister dann och e Refus spriechen. D’Gemeng hätt net Recht, wa se soe géif, Spigele kéinten nëmmen da refuséiert ginn, wa se eng Gefor fir d’Leit am Verkéier duerstellen. Dem Minister no wäre se net néideg, fir d’Sécherheet vun de Leit ze garantéieren.D’Risike wéi zum Beispill deen, verblennt ze ginn, géifen iwwerweie par rapport zum Notzen, an dës Risike wären net hypothetescher Natur, wéi d’Gemeng fanne géif. Et wär besser, eng Situatioun direkt ze gesi wéi duerch e Spigel, deen eng Geforequell kéint sinn. Virun deem Hannergrond wär d’Décisioun vum Minister net ze kritiséieren. Dem Geriicht no war et dowéinst richteg, d’Spigelen net ze regulariséieren, bis op deen op der Kräizung mat der Rue Belair. De Ministère hätt seng Positioun dozou och iwwerduecht. Eng Visite vun der Plaz hunn d’Riichteren net néideg fonnt.