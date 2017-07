X

De Premier Xavier Bettel bleift dobäi, d'Atomzentral zu Cattenom muss zougemaach ginn. Déi Fuerderung huet hien en Dënschdeg op en Neits, während enger éischter offizieller Renconter tëscht him an dem neie franséische President Emmanuel Macron, souwéi dem Premier Edouard Philippe formuléiert.



De Staatsminister sot um Freideg de Moien am RTL-Interview, dass déi franséisch Säit mat Verständnis op dës Fuerderung reagéiert hätt.





Aarbechtsvisite Paräis: Interview mam Premier Xavier Bettel.



De Xavier Bettel huet dem franséische President a sengem Premier kloer gemaach, dass hie sech als Lëtzebuerger Premier an och als Lëtzebuerger Bierger Suerge mécht iwwert dës Zentral.Sollten d'Reakter zu Cattenom vum Netz geholl ginn, wëll de Grand-Duché Frankräich entgéintkommen. De Xavier Bettel huet an dem Sënn ee gemeinsame Projet an d'Spill bruecht, fir eng Zesummenaarbecht am Beräich vun den erneierbaren Energien ze erméiglechen. Och fir déi ekonomesch a sozial Repercussiounen vun enger Fermeture ofzefiederen.De Lëtzebuerger Premier huet awer och drop higewisen, dass déi franséisch Regierung dat net kann eleng decidéieren, ob d'Zentral zu Cattenom zougemaach gëtt, mä eng ganz Partie staatlech Agencen ee Wuert matzeschwätzen hunn. Hie géif et awer net opginn, weiderhin d'Fermeture vun de Reakteren hannert der Lëtzebuerger Grenz ze fuerderen.Eng konkret Ausso gouf et bis dato net, dass d'Zentral eng Kéier definitiv zougemaach gëtt. Do virdrun misste fir d'éischt nach eng ganz Partie Analyse gemaach ginn, sou nach de Xavier Bettel. Et wier jiddwerfalls ee franséische Choix, deen ze treffen wier. Hien hätt awer d'Impressioun gehat, dass hie beim franséische President op een oppent Ouer gestouss wier.De Xavier Bettel hofft an nächster Zukunft eng Zouso vu Frankräich ze kréien, fir iwwert ee gemeinsame Projet ze diskutéieren. Dat wier schonn een éischt Zeechen.Aner Sujeten iwwert déi de Xavier Bettel an den Emmanuel Macron während engem gemeinsamen Owesiesse geschwat hunn, waren och déi bilateral Relatiounen tëscht béide Länner. Et ass och net ausgeschloss, dass den neie franséische President an den nächste Méint fir eng Visite op Lëtzebuerg kënnt.Déplacement de Xavier Bettel à Paris (20.07.2017) - Communiqué par: ministère d'État

Le jeudi 20 juillet 2017, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a été reçu à Matignon par le Premier ministre français, Édouard Philippe, pour une réunion de travail.

Les discussions ont permis de passer en revue les dossiers bilatéraux, en abordant notamment la question de la coopération transfrontalière comme la mobilité et les questions sociales. Dans ce contexte, Xavier Bettel a rappelé l'apport important de la communauté française pour le Luxembourg.

Le Premier ministre a également souligné l'importance d'avancer sur le dossier de la fermeture de la centrale nucléaire de Cattenom.

Un échange de vues approfondi sur les grandes orientations stratégiques devant guider les travaux de l'Union européenne au cours des prochaines années a eu lieu. Sur ce point, le Premier ministre a mis en avant que «le Luxembourg souhaite être aux premiers postes dans la redynamisation de l'Union européenne». La discussion a également permis de faire un point sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ainsi que sur l'avenir de la défense européenne. Concernant le Brexit, le Premier ministre a mis en avant l'importance du respect du «level playing field».

Le Premier ministre a ensuite été reçu conjointement avec le Premier ministre belge, Charles Michel, pour une entrevue suivie d'un dîner à l'Élysée par le président de la République française, Emmanuel Macron.