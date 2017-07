© RTL-Archiv

Wou den Dossier drun ass, wollten elo déi zwee CSV-Deputéiert Diane Adehm an Marc Lies wëssen.



Dat kënnt net vun ongeféier, a Fro kënnt nämlech de Site vum Park&Ride Sud um Houwald. De Marc Lies ass bekanntlech Buergermeeschter vun der Gemeng Hesper an d'Diane Adehm 2. Schäffen.



Dass de Park&Ride um Houwald als neie Standuert kéint zeréckbehale ginn, hunn den Infrastrukturminister François Bausch an den Educatiounsminister Claude Meisch an hirer Äntwert op dës parlamentaresch Fro confirméiert.



PDF: Réponse à la question N° 3124 (Question écrite) de Madame Diane Adehm, Députée, Monsieur Marc Lies, Député concernant Lycée technique du Centre, par Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.



Eng definitiv Decisioun ass awer nach soubal net ze erwaarden. Am Mee zejoert war et d'Annonce, dass d'Schülerpopulatioun um Lampertsbierg soll ee gutt Stéck reduzéiert ginn. An dem Sënn sollen de Lycée Michel Lucius an den LTC een neit Doheem kréien.



D'Zil ass, déi aktuell iwwer 8.000 Schüler bis 2018 op 5.500 ze reduzéieren. Am Joer 2025 sollen et nach knapp 1.500 Schüler sinn.



Gesicht gëtt elo no engem Site op deem ee Gebai fir eng Kapassitéit vu ronn 2.500 Schüler kéint opgeriicht ginn, heescht et an der Äntwert vun deenen zwee Ministeren.



Sollt de P&R Sud um Houwald effektiv zeréckbehale ginn, misst och de Parking selwer eng nei Plaz kréien. Wou dat soll sinn, ass zu dësem Zäitpunkt nach net gewosst.

Dobäi kënnt den Deplacement vun engen 1.200 Studenten vun der Uni Lëtzebuerg op de Belval, souwéi Delokalisatioun vum Lycée Vauban op de Ban de Gasperich am Januar d'nächst Joer an d'Waldorfschoul, déi fir d'Joer 2023 soll op de Kierchbierg plënneren.