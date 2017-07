© RTL-Archiv

Den 22. Juli 2016 koum d'Waasser... eppes no 9 war dat, a bannent Minutten ass déi Wäiss Iernz esou séier esou héich ginn, dass een haut nach gesäit, wat d'Bach, déi e Floss gi war, u Schied hannerlooss huet.





1 Joer nom Héichwaasser: Wéi ass d'Situatioun haut?



4 Gemenge waren a si concernéiert; Hëllef koum deemools direkt, an och de finanzielle Support vum Staat huet net laang op sech waarde gelooss. Ze flécke bleift haut nach esou munches an den Dierfer, an d'Gemengen zielen op eng 2. Finanzsprëtz vum Inneminister. An déi kréiche se och, seet den Dan Kersch a weist fir unzefänken emol déi detailléiert Lëscht vun all deem, wat am Februar rembourséiert ginn ass. Dat war déi éischt Tranche, an d'Sue goungen un déi 4 Gemengen, déi d'Waasser haten, also u Noumer, Bettenduerf, d'Fiels an d'Ärenzdallgemeng. Ronn 715'000 Euro sinn am ganzen ausbezuelt ginn; de Gros – 486'000 Euro krut Noumer rembourséiert. De Buergermeeschter vun der Ärenzdallgemeng, an där et virun allem Iermsdref erwëscht hat, geet dovunner aus, dass, iwwert den Daum, 70, 80% vun de Schied gefleckt, gebotzt respektiv geraumt sinn... nach net nees opgebaut ass z.b. d'Mauer nieft der Bréck zu Iermsdref; hei géif op eng Etüd gewaart, mat technesche Recommandatiounen, an da kéint ee lassleeën, seet den André Kirschten. Et hätt een d'Rechnungen an d'Devisen elo mol all dobannen, nodeems een z.B. d'Maison Relais huet mussen ofrappen, d'Schoul nei maachen, d'Hal nei maachen... Et géif ebe bëssen daueren, bis een all d'Chifferen zesummen hätt, sou den André Kirschten. Et hätt een elo eréischt den Accord vun der Assurance kritt, wat déi géifen iwwerhuelen. Wann een dann den endgültegen Decompte hätt, da géif een nach emol bei de Minister goen, dee jo och versprach hätt, dass ee géif asprangen.

Et hätt ee ni geduecht dass esou eppes zu Lëtzebuerg kéint geschéien, erënnert sech den Dan Kersch, dee sech elo bewosst ass, dass eng Katastroph wéi déi hei, sech esouguer ka widderhuelen! Reagéiert hätt ee richteg, fënnt hien, d'Cellule de Krise, déi vill Fräiwëlleg, Arméi, Pompjeeën – se hätten all eng formidabel Aarbecht geleescht! D'Käschten déi do ugefall sinn, goufen natierlech net verrechent, präziséiert den Inneminister. 30 Millioune ware vun der Regierung deblockéiert ginn. Déi bräicht ee wuel net ganz, och wann elo vun de Gemenge nach Rechnunge nokéimen. Wat d'Schied ugéing, wier vun allem dobäi gewiescht.



Fir ronn 1 Millioun Euro ware Schied gemellt gi vun de Gemengen. 715'000 € huet de Ministère zeréckbezuelt. Den Ënnerscheed si Saachen déi entweder vun enger Assurance oder vun engem anere Ministère ofgedeckt goufen. Iermsdref war am meeschte belaascht, hannendrun dann Noumer. Vun anere Gemenge wäerten nach Chifferen nokommen.

D'Regierung wier do, fir op den éischte Misär vun de Leit ze reagéieren, hire Rôle wier awer net dee vun enger Assurance, seet den Inneminister, deen zefridden ass, dass eben d'Assurancen elo géinge matzéien. Eng aner Regierung war schonn emol gescheitert, wéi se d'Assurancen iwwerzeege wollt, och sou Assurancë mat Privatleit ofzeschléissen. Deemools war et e Refus gi vun den Assurancëgesellschaften, well se dora kee grousse Geschäftsmodell gesinn hunn. Den Dan Kersch ass awer der Meenung, dass een et fäerdeg bruecht hätt, den Assurancësecteur z'iwwerzeegen, dass se elo grad wéi am Ausland, och esou Assurancë sollen u Privatleit ubidden.Et hätt een d'Assurancen drun erënnert, dass se de Lëtzebuerger Modell net nëmme kéinte Notzen, wann et fir si Avantage géif. D'Regierung hätt fir hiren Tour dofir gesuergt, dass duerch dës Katastroph keen an d'Aarmut gerutscht wier. Mëtt Mee koum iwwregens den OK vum Ministeschconseil, wat eng 2. Well vu Remboursementer ugeet.