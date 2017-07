Der Police ass e Mëttwoch den Owend een Abriecher an d’Netz gaang. An der Rue des Ardennes an der Stad war hien an een Haus agebrach.

Den Awunner hat de Gangster géint 19.20 Auer nach just gekräizt, ier deen sech duerch d’Bascht gemaach huet. D’Police huet de Mann e bësse méi spéit virun engem Café an der Stad zeréckfonnt. En Deel vun de geklauten Objeten hat hien do nach bei sech an hien huet d'Dot doropshin zouginn. Och am Auto vum Täter konnte geklaute Saache sécher gestallt ginn.D’Police geet dovunner aus, datt de Mann scho virdrun op anere Plazen agebrach war. Op Uerder vum Parquet gouf de Mann festgeholl an hie koum en Donneschdeg de Moien virun den Untersuchungsriichter.