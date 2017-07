Mat ronn 2,5 Milliounen Euro gëtt d'Uni Lëtzebuerg all Joer aus der Privatwirtschaft ënnerstëtzt. Eng win-win-Situatioun fir Studenten an Entreprisen.

Eng 23 Entreprisen aus de Branchen Industrie, Banken, ICT an Telekom finanzéiere 25 Doktoranden an deenen hir Recherchen. E Modell vun dem net nëmmen d'Uni selwer profitéiert.





Uni-Sponsoring - De Reportage vum Ben Frin



Firwat gëtt eng Entreprise vill Geld aus fir wëssenschaftlech Aarbecht op der Uni ze ënnerstëtzen, wat ass hiren Interêt dobäi? Et ka jo net nëmmen de gudde Wëlle sinn, oder? De Professer Dokter Eric Tschirhart koordinéiert fir d'Uni Lëtzebuerg d'Collecte de Fonds an hien erkläert, wéi Doktoranden an Entreprisen allen zwee vu sou engem Sponsorship profitéieren. Den Doktorand kritt en Abléck an d'Aarbecht vun der Entreprise a fënnt sou eventuell spéider méi einfach eng Aarbecht. D'Entreprise hirersäits profitéiert vun engem Wëssen, wat se net bei engem Consultant oder soss enzwousch kritt.

An da gëtt et zanter e puer Deeg eng fir Lëtzebuerg ganz nei Approche, wou net nëmmen d'Fuerschung, mä och Studente selwer finanziell ënnerstëtzt ginn. 450 Euro pro Mount bezilt d'Entreprise Ferrero ausgewielte 5 Studente während 4 Semester, déi domat d'Käschte fir hir Wunneng kënnen decken. Natierlech gutt fir d'Studente mä och Ferrero profitéiert, andeems se d'Studente vum Ufank u vun de Studie kenneléiert. Et gëtt e konstanten Echange tëscht Student a Firma während der Ausbildung, vun deem béid Säite profitéieren.

Heescht also, dass d'Entreprise eng Relatioun mat Talenter, also potentielle spéidere Mataarbechter kritt, déi se selwer auswielt. Käschtepunkt fir d'Entreprise 20'000 € pro Student. Gutt Personal ze rekrutéieren ass mëttlerweil en deiere Luxus. Duerch déi fréi Fërderung vu Studenten, ziicht ee sech eventuell direkt seng nei Employéen un, déi no hirem Studium direkt an der Firma kënnen ufänken, ouni ugeléiert mussen ze ginn.

Et ass also ënner Ëmstänn méi bëlleg a méi sécher op dës Aart a Weis nei Mataarbechter ze rekrutéieren. Eng Symbiose tëscht Unien an der Wirtschaft déi et weltwäit ëmmer méi gëtt, och wuel zu Lëtzebuerg.