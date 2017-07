Per Telefon gëtt ee kontaktéiert, dass ee bei engem Concours vu Luxair Tours gewonnen hätt. Fir de Präis ze kréie sollt een eng gewësse Nummer uruffen.

Dat ass awer deen Ament eng Nummer wou een deier bezilt, wann een doropper urifft.

D’Luxair stellt kloer, dass Si keen esou e Concours organiséiert hunn, an dass een op kee Fall sollt drop agoen.



Hei dat offiziellt Schreiwes vu Luxair:



Jeu concours frauduleux : Luxair et LuxairTours mettent en garde



Depuis plusieurs jours un certain nombre d’habitants de la Grande Région et du Luxembourg sont informés par téléphone qu’ils ont gagné à un jeu-concours organisé par LuxairTours.

Les soi-disant gagnants sont invités à rappeler un numéro de téléphone spécifique pour confirmer leur gain. Le numéro d’appel en question se trouve en réalité être un numéro surtaxé.

Luxair et LuxairTours tiennent à préciser qu’un tel jeu concours n’est pas organisé par leurs soins et que ces appels téléphoniques constituent une arnaque. Luxair et LuxairTours ne contactent jamais leurs clients en direct pour leur vendre leurs produits ou pour leur proposer une participation à un jeu concours.

Les jeux concours organisés par Luxair et LuxairTours, dont les règlements sont accessibles depuis les pages de réseaux sociaux, sont par ailleurs toujours déposés auprès d’un huissier.

Luxair et LuxairTours prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à ces pratiques mensongères.

En cas d’appel suspect, nous invitons les personnes concernées à contacter LuxairTours par téléphone : +352 2456-1.