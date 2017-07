D’Police freet no Zeien no engem Accident e Mëttwoch um 16.45 Auer op der Streck tëscht Wolz a Béiwen.

Eng Fra hat sech do mat hirem Auto iwwerschloen, nodeems Si probéiert hat eng Camionnette ze iwwerhuelen, wéi déi awer och ob eemol ugesat huet fir nach en anert Gefier ze iwwerhuelen. D'Fra huet nach probéiert auszewäichen, Si ass an de Summerwee geroden, huet e Bam gesträift an huet sech du mam Auto um Aker iwwerschloen.

Weder de Chauffeur vun der Camionnette, nach vum Auto virdru si stoen bliwwen fir no der Fra ze kucken, déi liicht blesséiert gouf a sech vum selwen nach aus dem Auto konnt befreien.

Sollten et Zeie ginn, déi den Accident gesinn hunn, freet d’Police vu Wolz dës Leit sech bei hinnen ze mellen, ënnert der Telefonsnummer 2441-9500.