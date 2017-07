Zu Uewerkuer soll am Prinzip 2019 en neie Wandpark opgoen. Verschidde Leit sinn awer net nëmmen ëm d'Déierewelt besuergt, mä och wéinst Kaméidi an Schied.

Diffwand zu Uewerkuer / Reportage Sarah Bellissent



An engem Lieserbréif an der geschriwwener Press hunn zwee Awunner déi verschidde Problemer ugeschwat, de Staatssekretär am Nohaltegkeetsministère Camille Gira versteet dës Kritik awer net.

D'Distanz tëscht den 3 geplangte Wandmillen an den Haiser wier vill ze kleng, mengen déi besuergte Bierger. Deen neie Wandpark soll ëmmerhin nëmme 500 Meter vun der Uertschaft ewechstoen. En anere Risiko, mengen d'Leit, wier dee vum Kaméidi, deen entstoe kéint, wann d'Eoliennen sou no un den Haiser stinn, respektiv dee vum Schied, deen op se géif falen.De Camille Gira, Staatssekretär am Nohaltegkeetsministère, léisst déi Bedenken net gëllen an erkläert, dass et keng fest Normen zu Lëtzebuerg gëtt, wat d'Distanz zu den Awunner ugeet. Et géif hei keng fix Distanz ginn, mä gängeg Normen fir Kaméidi, déi fir Firmen an eben och de Wandpark gëllen.

Hei am Land mussen dowéinst aner Wäerter agehale ginn. Do muss zum Beispill eng sougenannte Impaktstudie gemaach ginn.



Den Ament sinn d'Etude fir de Projet Diffwand am Gaang. Jee nodeem wéi déi ausfalen, kéint de Wandpark iwwerschafft, respektiv am schlëmmste Fall guer net realiséiert ginn. Et kann natierlech och sinn, dass keng 5 Wandmillen, sou wéi de Promoteur sech dat virgestallt huet, mä just 3 oder 4 gesat kënne ginn. Fir dëse Wandpark ass ausserdeem eng extra Technologie virgesinn, déi et erlaabt den Kaméidi vun de Millen ze reduzéieren



Schlussendlech muss och sécher gestallt ginn, dass déi al Minièren an Äerz-Gruewen zu Uewerkuer net duerch d'Gewiicht vun de Wandmille kéinten an de Koup falen.