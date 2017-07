Delhaize demande à ses clients d’être particulièrement attentifs à la date de péremption des produits « Grillade d’agneau à la provençale » et « Grillade d'agneau ail/fines herbes » de la marque Delhaize.

Ces produits peuvent être consommés sans risque jusqu’au 25/07/2017 et non jusqu’au 25/08/2017 !

Delhaize demande dès lors à ses clients de vérifier la date limite de consommation de la grillade d'agneau à la provençale et de la grillade d'agneau à l’ail et aux fines herbes. Si la date du 25/08/2107 est indiquée, celle-ci n’est pas correcte.

Entre-temps, Delhaize a déjà retiré de ses magasins tous les produits concernés. Il est demandé aux clients qui ont acheté ces produits de ne pas les consommer au-delà du 25/07/2017. Les clients peuvent également ramener le produit en magasin.