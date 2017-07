Dat wier en Zeeche fir e liewegen Immobiliemarché an dass d'Mesure an der Steierreform géif gräifen, sou de Finanzminister Pierre Gramegna.

Déi d'Plus-valuen op der Vente vun Immobilie bis Enn vun dësem Joer nach méi gënschteg besteiert. Dat sot de Finanzminister Gramegna e Mëttwoch bei der Presentatioun vun de Budgetszuelen zum éischten Hallefjoer. Bei de Recetten hätt ee mat 50,3% vum Budgetsprojet praktesch eng Punktlandung gemaacht, sot de Finanzminister Gramegna. An de leschten 3 Joer wär dat schonn ëmmer de Fall gewiescht an dat géing weisen, dass d'Previsiounen an d'Statistike géinge seriö gemaach ginn.





Extrait Pierre Gramegna



Bei der CSV verweist ee wéi gewinnt op dee staarke Wuesstem, deen zu Lëtzebuerg tëscht 4 a 5 % wäert leien. Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar mengt, dass dat net nëmmen e Merite vun dëser Regierung ass, mä och de Merite vun der Politik vun der europäescher Unioun. Notamment de Juncker-Pak, deen dozou bäidréit, dass déi europäesch Wirtschaft nees besser dréint, sou nach de Laurent Mosar.



Extrait Laurent Mosar



Mat deene gudden Zuele vun den éischte 6 Méint rechent de Finanzminister fir d'Gesamtjoer dann och mat engem Defizit am Zentralstaat vun ënner enger Milliard Euro, an deem Fall wier dat e bessert Resultat wéi geduecht.

D'Direktive iwwert d'"Intermédiaires Financiers" vun der EU-Kommissioun seet dass Affekoten, Comptabelen a Banken, also all déi, déi hir Cliente steierlech beroden, dat an Zukunft mussen an engem relativ kuerzen Delai der Steierverwaltung mellen. An obwuel d'Direktive de Moment nach e Projet ass, gesäit de Finanzminister Pierre Gramegna dat Ganzt kritesch. De Moment wär dat Ganzt nämlech eng complication administrative a keng administrative Vereinfachung.





Bei der CSV ënnerstëtzt een dem Finanzminister seng kritesch Approche, nieft dem bürokrateschen Opwand gesäit den CSV-Deputéierte Laurent Mosar nach weider Problemer. Wéi an aneren europäesche Länner hätt een zum Beispill zu Lëtzebuerg e Steiergeheimnis an och professionell Secreten. Wann een dat doten elo géif maachen, da fäert de Laurent Mosar, dass méi a méi Kapital d'Europäesch Unioun wäert verloossen.





D'Diskussioune mat der EU-Kommissioun iwwert dëse Sujet ginn am September un, esou nach de Finanzminister Gramegna.