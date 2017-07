X

D'Zeltlager, an deem déi ronn 137 Kanner liewen, besteet aus 19 Zelter, enger grousser Plaz fir Feier ze maachen an engem Bodykicker.Fir d'Kanner stinn all Dag verschidden Aktivitéiten um Programm. Si hunn d'Schleis zu Gréiwemaacher besicht, waren op Visitt bei der Air Rescue an op engem pädagogesche Bauerenhaff, donieft gouf och Sport gemaach. Owes goufe verschidde Choreographien astudéiert, fir um Enn vum Camp den Elteren ze weisen.Um Freideg ass den Ofschloss vum Camp, wou dann nach de neie Fändel vun de Jugendpompjeeën aus der Regioun Osten ageweit gëtt.