© Claudia Kollwelter/RTL

Et ass déi éischt Nuetswaach, déi et zu Lëtzebuerg gëtt. Zanter Ufank Abrëll huet déi provisoresch Struktur hir Dieren all Dag vun 22 Auer bis 6 Auer moies op. Viséiert si Leit, déi ganz vulnerabel sinn, an aus verschiddene Grënn nuets net an eng traditionell Struktur kënne goen.



D'Claudia Kollwelter krut en Donneschdeg den Owend en Androck, wéi dës alternativ Offer am Garer Quartier funktionéiert.





Een Owend an der Nuetswaach: Reportage vum Claudia Kollwelte



Et ass en Haus wéi déi aner an der Strooss - vu Bausse fält net weider op, wat hannert der Fassade geschitt. Den Dag iwwer ass et souwisou roueg - um 21.30 Auer kommen dann emol d'Educateuren. Si preparéieren um 1. Stack d'Kichen, maache Waasser waarm fir Kaffi, Téi oder eng Zopp. Op engem klengen Dësch stinn Telleren prett an allerlee, fir Schmieren ze maachen.



© Claudia Kollwelter/RTL



Um 22 Auer schellt et eng éischte Kéier - déi eng kommen nëmme kuerz d'Trapen erop, sech eppes ze drénke sichen a gi sech dann direkt op de Rez-de-chaussée leeën, fir ze raschten - anerer bleiwen an der Kichen sëtzen, iessen eppes Klenges, oder gi bis hannen aus an de Gaart eng Fëmmen. Déi meescht kéimen awer just fir ze raschten, erzielt de Pascal, Responsabel vun der Nuetswaach an ee vun den 3 Educateuren, déi d'Nuecht iwwer hei schaffen.





Dem Pascal seng Impressiounen.



Während dem Interview geet d'Schell nach puer mol. Et ass kuerz virun 11 Auer an an tëscht si scho 6 Leit ukomm. D'Plaz ass am Ganze fir 10.D'Leit kënne sech awer net, wéi zum Beispill bei der Wanteraktioun, einfach aschreiwen a kréien dann owes e Bett. Den Andreas Vogt, Direkter vun Caritas Accueil et Solidarité. Déi Leit, déi kënnen vun den 10 Platzen déi all Nuecht kënnen an der Nuetswaach besat ginn, mussen iwwer Streetworker identifizéiert ginn, an déi mussen och confirméieren, datt déi Persoun sou vulnerabel a sou fragil ass, datt se keng aner Solutioun fënnt, fir ze schlofen.An der Struktur kënnen d'Leit sech iwwert d'Nuecht ausrouen, sech opwiermen, wäschen, iessen an drénken. De groussen Ënnerscheed am Verglach zu anere Strukturen, déi et uechtert d'Land ginn, dierfen d'Leit hire Mupp och matbréngen an Alkohol konsuméieren. Et ass keng Obligatioun, datt d'Leit mat den Educateure schwätzen, mä si sinn natierlech do, wann ee Froen huet oder de Besoin huet ze schwätzen.D'Caritas huet d'Haus wéi gesot nëmme provisoresch gelount. Mat der Stad Lëtzebuerg hu se awer en Accord, datt se an 2 Joer eng definitiv Struktur offréiert kréien, déi dann nieft hir Dagesstruktur "Courage" zu Bouneweg komme soll.