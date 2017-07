Zwee nei Bachelors professionnels ginn an Zukunft op der Uni Lëtzebuerg, a Kollaboratioun mam Lycée des Arts et Métiers an ECG, ugebueden.

Déi zwee Lycéeën bidde schonn zanter Joren BTSen un, wollten awer elo e Schrëtt méi wäit goen. Mat den 2 Lycéeë goufen 2 nei Bacheloren am Beräich Economie an Filmindustrie ausgeschafft. Engersäits wäert dat den Bachelor an der Comptabilitéit a Fiskalitéit sinn, op der anerer Säit am Dessin d'animation.

Nom 1. Joer Bts kënnen d'Schüler decidéieren, ob seidéi Ausbildung normal wëllen ofschléissen oder awer op de Wee vum Bachelor professionnel ze goen. Domat steet hinnen dono natierlech d'Dier op, fir nach zousätzlech e Master ze maachen.

Den ECG geet dëse Wee scho vun der Rentrée 2017/2018 un, am Arts et Métiers fänkt de Programm dat Joer drop un.