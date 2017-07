Radikalisatioun zu Lëtzebuerg (1) / Reportage Eric Ewald



Dat sot de Georges Oswald, Procureur d'Etat adjoint, am RTL-Interview.

Fir de Magistrat ass et awer sou, dass d'Autoritéiten hei am Land méi Leit um Radar hunn. Et gëtt en direkte Kontakt vun der Police zu deene Leit, respektiv iwwert d'Schoul oder de Beruff, fir eventuell Radikaliséierter vun deem Wee of- a vu sou Iddien ewechzebréngen, sou de Georges Oswald. Lëtzebuerg wär definitiv keng Insel an déi modern Kommunikatiounsmëttel erlaben et ongefiltert Propagandamaschinnerie, wéi déi vum IS, sech verbreeden ze loossen. A wéi a villen anere Länner ginn et och am Grand-Duché Leit, déi sech dovunner ugesprach fillen, déi ënnerteneen kommunikéieren an sech doduerch encouragéieren, sou de Georges Oswald.

D'Zuel vun de Leit, déi um Radar vun den Autoritéite sinn, ass zanter dem Ufank vum Krich a Syrien an d'Luucht gaangen: Vu Mount zu Mount geet déi Zuel awer net enorm erop a stagnéiert de Moment éischter, wéi de Procureur d'Etat adjoint betount. Et wär och ze notéieren, dass de Fait, radikal ze sinn, nach net bedeit, dass een eng Strofdot begaangen huet. Woubäi d'Radikalisatioun, eleng geholl, beonrouegend wär et misst awer gekuckt ginn, a wéi wäit deejéinege radikal denkt a wéi streng e seng Relioun auslieft.

Dofir missten d'Leit kontrolléiert ginn, fir ze kucken, ob se dat, wat se denken, och radikal ausliewen.

Wa gesot gëtt, dass e Prisong de Milieu ass, an deem ee sech am beschte radikaliséiere kann, dann ass ee mat der Radikalisatiounspreventioun zu Schraasseg um richtege Wee, fënnt de Georges Oswald: Schliisslech ass nees en Imam do, fir Leit ze hëllefen, déi eventuell um falsche Wee sinn. Donieft gi vun der Cellule Anti-Terroriste vun der Police Formatiounen am Prisong gemaach a vum Educatiounsministère aus an de Schoulen. D'Preventioun ass soulaang effikass, wéi näischt geschitt. Et dierft ee sech awer net op d'Schëller klappen a raschten, mä et misst een opmierksam sinn. D'Police, mat där de Parquet zesumme schafft, ass all dach um Terrain an all den Indicë géing do nogaange ginn, sou de Georges Oswald.

Et ass och scho virkomm, dass sech Enseignante bei der Police gemellt hu mat Fäll, wéinst deene si sech Suerge gemaach hunn.





Lëtzebuerg ass awer och keng Insel, wat Kontakter tëscht Radikalen hei am Land an am Ausland ugeet.

Nee, well fir de Procureur d'Etat adjoint ass et sécher, dass Lëtzebuerger Residenten an d'Ausland ginn. Si géingen op sougenannt Renconteren am Ausland goen an u Konferenzen deelhuelen. Donieft wär et awer och esou, dass Leit aus dem Land op Lëtzebuerg invitéiert ginn, fir dann hir Iddiën ze propagéieren, sou de Georges Oswald.

Prinzipiell ass all Persoun oder Grupp, déi extrem radikalen Iddien no steet oder stinn, um Radar vum Parquet a vun der Police. Gehéiert dozou och d'Gebietshaus vun der AMCO zu Esch, vun deem ëmmer nees gesot gëtt, dass do Radikaler an- an ausginn? De Claude Oswald wollt dat net präzis op d'AMCO bezéien, well do och Leit wieren, déi einfach hirer reliéiser Aktivitéit géingen nogoen.

De Georges Oswald weess vu 6 Residenten, déi a Syrien gaange sinn, vun deenen der awer schonn am Kampf gestuerwe sinn. Donieft gouf eng Persoun, déi zu Kanech festgeholl gi war, u Spuenien ausgeliwwert. Déi Leit mussen engem Suerge maachen, an et besteet d'Gefor, dass den Terror vum sougenannten Islamesche Staat an d'ganz Welt exportéiert gëtt. Op dat elo an engem Dossier zu Lëtzebuerg de Fall ass, wollt de Georges Oswald net soen, mä et misst een déi prinzipiell Suerg hunn, virun allem dann, wann déi Léit eng Kéier op Lëtzebuerg géingen zeréckkommen.

Dee Moment wär et och nach un der Justiz, fir ze beweisen, dass dës Leit op der falscher Säit stoungen an u Strofdote bedeelegt waren. Wann dee Fall antrëtt, misst een ëmsou méi besuergt sinn, ma et hätt een eng Handhabung. Et stellt sech donieft d'Fro, ob eng Prisongsstrof fir sou Leit effikass ass, well se do nees anerer radikaliséiere kéinten. Doriwwer eraus bejoen normal "Straftäter", wéi déi Däitsch soen, d'Liewen. Déi radikaliséiert Persounen géingen dogéint d'Liewen verneinen, si hätten aner Valeuren an do wär et och egal ob se 20 oder 30 Joer am Prisong géinge sëtzen, sou de Georges Oswald.

Soudass déi och am Prisong ze begleede wären, fir se vun hiren Iddien ewech ze kréien, seet de Procureur d'Etat adjoint.