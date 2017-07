E Freideg de Mëtteg géint 15.30 Auer ass een Automobilist zu Bieles an der Escher Strooss an ee Coiffeurssalon gerannt.

An e Coiffeurssalon gerannt

Dem Chauffeur ass et während dem Fuere schlecht ginn, doropshin huet hien d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer. Et ass awer kengem eppes geschitt. De Chauffeur a seng Bäifuererin koume fir eng Kontroll an d'Spidol.

Zu Kapellen an der Areler Strooss hat et scho géint 12.30 Auer gerabbelt. Do sinn 2 Autoen net laanschtenee komm. Dobäi goufen 3 Leit blesséiert.