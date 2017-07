D'Rout Kräiz sicht ëmmer nees no neie Bluttspender. Am Juni war d'Unzuel esou kleng, dass en dréngenden Opruff gemaach gouf.

Bluttspenden / Reportage Sarah Bellissent



E néie Kommunikatiounssystem hëlleft hoffentlech Donneuren ze mobiliséieren an esou eng Situatioun an Zukunft ze vermeiden.

18 bis 60 Joer al sinn, gesond sinn an am beschte Fall iwwer 50 Kilogramm weien, dat sinn déi Haaptkonditioune fir sech als néie Bluttspender beim „Centre de Transfusion Sanguine“ vum Roude Kräiz unzemellen. Dëst ass eng fräiwëlleg Aktioun, déi fille Leit hëllefe kann.

Et kënnt heiansdo vir, dass net genuch Leit disponibel si fir ze spenden an dass d'Bluttreserven doduerch ganz séier ofhuelen. Dëst läit u verschiddene Facteuren. Beispillsweis kann dat während Vakanzenzäite sinn oder och während Zäite wou vill Leit d'Gripp hunn.

Fir dass d'Croix Rouge seng Donneure méi séier erreecht, fiert se nieft dem Bréif an der E-Mail geschwënn och nach iwwert een anere Kommunikatiounswee: De Moment ginn et Demarchen fir d'Leit iwwer SMS ze kontaktéieren, dëse System ass bis elo awer nach net validéiert ginn.

Dëse System géif der Organisatioun an deem Sënn hëllefen, dass vill méi Leit un hir Rendez-vous'en erënnert géife ginn.

Och wann de Stock vum Centre de Transfusion momentan onbestänneg ass, brauch d'Croix Rouge ëmmer erëm nei Spender. Nëmme wa genuch Spender do sinn, kann ee beim Roude Kräiz garantéieren, dass och an Zukunft genuch Bluttkonserven do sinn.

Falls Dir wëllt Bluttspender ginn, kennt Dir iech um Internetsite vum Centre de Transfusion Sanguine informéieren oder op den 27 55-4000 uruffen.