An der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg waren eng ganz Rëtsch alkoholiséiert Automobilisten ënnerwee, déi negativ opgefall sinn.

D’Police schwätzt vun 9 Chaufferen, déi entweder en Accident haten oder duerch hiren eegewëllege Fuer-Stil opgefall sinn, well si eben gedronk haten a sech hannert d'Steier gesat hunn.- Mamer-Kopstal: nach Verkehrsunfall mit Sachschaden wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen.

- Strassen: Einer Streife fiel ein Mann auf, welcher seinen Wagen in angetrunkenem Zustand steuerte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

- Strassen: Ein Betrunkener stiess gegen 2 ordnungsgemäss am Strassenrand abgestellte Fahrzeuge. Sein Führerschein wurde eingezogen.

- Dudelange: Es gelang einer Fahrerin nicht ihren Pkw zu parken. Sie war betrunken, ihr Führerschein wurde eingezogen.

- Kayl: Ein Betrunkener wollte nach links abbiegen und stiess gegen einen Pkw. Sein Führerschein wurde eingezogen.

- Esch-Alzette: Die Streife kontrollierte einen Pkw, dessen Fahrer sich verdächtig benahm. Er war betrunken, zudem war sein Fahrzeug nicht versichert. Führerschein und Fahrzeug wurden sichergestellt.

- Luxemburg: Fahrer fährt in Schlangenlinien. Er war betrunken, sein Führerschein wurde eingezogen.

- Gonderange: Zeugen melden einen Pkw, welcher die Spur nicht hält. Der Fahrer war betrunken, sein Führerschein wurde eingezogen.

- Luxemburg: Fahrer stösst auf Parkplatz gegen abgestellten Pkw. Er war betrunken, sein Führerschein wurde eingezogen.



Ordonnéiert Kontrollen

Op Uerder vum Parquet waren e Freideg den Owend och 2 Alkoholskontrollen. Tëscht 23.30 an 00.30 Auer sinn zu zu Keespelt 66 Gefierer ugehal ginn, mam Resultat, dass 5 Chaufferen e Protokoll kruten.



Tëscht 21.30 an 22.30 Auer huet d'Police nach zu Koplescht kontrolléiert. Hei goufen 53 Automobiliste kontrolléiert, dovun kruten der 3 e Protokoll an 1 Führerschäin gouf agezunn.