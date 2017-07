An degouf géint 02.00 Auer an der Nuecht op e Samschdeg en Déif erwëscht, deen eng Posch klaue wollt. Hie gouf awer vun Zeien sou laang festgehalen, bis d’Police op der Plaz war. Op Uerder vum Parquet gouf de Mann verhaft a koum virun en Untersuchungsriichter.Zugouf eng Persoun gepëtzt, déi der Police net onbekannt ass an, an engem Supermarché Kosmetikartikelen am Wäert vun 1.120 Euro agestach hat. Op Uerder Parquet gouf protokolléiert.

An da gouf nach en deiere Vëlo zu Esch geklaut, dee mat enger Ketten fixéiert war. Tëscht 07.50 an 17.45 Auer e Freideg muss eng onbekannte Persoun de schwaarze Vëlo vun der Mark "Spezialised Venge" an engem Wäert vun 10.000 Euro geklaut hunn.