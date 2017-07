D’Demande vun der Societéit, fir zwee Ministeschakte vum leschte Joer annuléiert ze kréien, gouf vum Tribunal administratif irrecevabel erkläert.

Am Juni zejoert hat de Wirtschaftsminister Etienne Schneider Sudgaz e Bréif geschriwwen, an deem et housch, d’Societéit hätt 2015 net genuch Energie gespuert, op Basis vum Obligatiounsmechanissem a Saachen Energieeffizienz. An deem Schreiwes stoung och nach, dass Sudgaz um Verwaltungsgeriicht dogéint kloe kéint. D’Societéit hat doropshin e Recours gracieux gefrot, well d’Decisioun vum Minister net adaptéiert wär. Deen hat am August geäntwert, dass Sudgaz vu Mee 2015 u wousst, wéi vill Energie dat Joer misst gespuert ginn, an d’Demande zeréckgewisen. Op en Neits hat den Etienne Schneider du geschriwwen, Sudgaz kéint op d’Verwaltungsgeriicht goen. Dat huet d’Societéit dann och am November gemaach, ë.a. fir dës Decisioune vum Wirtschaftsminister annuléieren ze loossen.



D’Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass de Minister an dësem Prozess vum Energiespueren nëmmen intervenéiert, nodeems hie vun den eenzelne Parteie matgedeelt krut, wéi vill Energie si d’Joer virdru gespuert hunn, a wann hien dem Institut luxembourgeois de régulation, kuerz ILR, déi Informatioune bannent engem Mount weidergëtt. Dee Regulateur zitt dono d’Konsequenzen, e kann z.B. Geldstrofe ausschwätze géint Societéiten, déi net genuch Energie gespuert hunn. Fir den Tribunal administratif sinn d’Decisiounen, tëscht Gänseféisercher, vum Minister deemno just e virbereedenden Akt, en Vue vun der definitiver Decisioun vum ILR. De Minister hätt sech och dorop ze limitéieren, d.h. hien hätt keng Marge de manœuvre ou d'appréciation.



Well déi zwee ministeriell Akte vum leschte Joer deemno keng definitiv administrativ Akte waren, misst de Recours en annulation irrecevabel erkläert ginn, sou d’Riichter. Allerdéngs misst de Staat d’Käschten iwwerhuelen, och wann e Recht krut, an dat well Sudgaz iergefouert gi wär, andeems de Minister zweemol geschriwwen hätt, d’Societéit kéint op d’Verwaltungsgeriicht goen. Sudgaz hätt dee Moment vun enger richteger Decisioun vum Etienne Schneider missen ausgoen.