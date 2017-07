Zwou Stonne laang sinn d'Wäin-Amateuren méi iwwer d'Geologie vun der Regioun, d'Aarbechten am Wéngert an d'Geschicht vum Wäibau gewuer ginn.

De Wäin do genéisse wou e wiisst, dat konnt een um Samschdeg bei enger Wanderung duerch Éinen. Scho virun 2.000 Joer wéi d'Réimer do waren, gëtt an der Regioun Wäin ugebaut. D'Réimer waren et och déi den Elbling hei hinner bruecht hätten. Zanterhier ass d'Produktioun méi modern ginn an et gi vill méi Zorten ugebaut. Verschiddener dovun konnt een um Samschdeg mat enger schéiner Vue iwwer den Museldall degustéieren.

