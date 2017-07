© RTL Radio Lëtzebuerg / Joel Detaille

Kuerz viru 17 Auer koum dunn och eng Alerte, well et zu Biermereng a Richtung Schengen op engem Feld brennt.



An de leschten Deeg haten an der Gemeng Schengen ëmmer nees Ronnballen gebrannt. Dat 5. a bis haut leschte Feier gouf et an der Nuecht op en Donneschdeg, do waren zu Biermereng 150 Ronnballen verbrannt.



D'Police hat en Donneschdeg matgedeelt, datt een no sämtleche Bränn de Parquet informéiert an d'Spuresécherung vun der Police judiciaire ugefuerdert hat. Brandstëftung ka nämlech mëttlerweil no all deene Virfäll net méi ausgeschloss ginn.



RTL-News: 4. a 5. Feier hannereneen. Eng gewësse Perte fir déi betraffe Baueren