E Freideg de Mëtteg koum et bei der Opfaart op d'A6 tëscht Mamer a Capellen zu engem Accident mat engem Bus an engem Campingcar.

© Centre d'Incendie et de Secours Mamer

De Bus huet de Campingcar säitlech getraff, sou dass dësen tëscht dem Bus an de Leitplanken ageklemmt gouf.Déi 2 Passagéier aus dem Campingcar hu vum Centre d'Incendie et de Secours vu Mamer missen aus dem Gefier befreit ginn.Am Ganze goufe 5 Leit beim Accident blesséiert.Op der Plaz waren nieft dem Centre d'Incendie et de Secours vu Mamer, eng Ambulanz vu Stengefort an d'Beruffspompjeeën aus der Stad.