En Onbekannten huet eng Fra e Samschdeg um 15 Auer an der Stater Rue de la Semois ugeschwat an nom Wee gefrot. Seng Intentioun war eng aner. Den Täter huet hir déi gëlle Kette vum Hals gerappt an huet sech ewechgemaach.



Täterbeschreiwung:

De Mann huet Franséisch geschwat, huet eng normal Statur, kuerz, brong Hoer, ass 1,80 Meter grouss a gëtt op 20 Joer geschat.



Eventuell Zeie solle sech um 113 mellen.



An der Rue Nicolas Martha an der Stad gouf dee selwechten Dag e Vëlo geklaut. Tëscht 13 an 17 Auer huet en Onbekannten den E-bike vun der Mark "Ebille Trek Fly 5" am Wäert vun 2.500 Euro aus enger zougespaarter Garage matgoe gelooss.



An da gouf nach ee presuméierten Abriecher gepëtzt, deen an Autoen agebrach hat. En Zeien hat der Police géint 00.30 Auer e Mann gemellt, dee sech an der Rue Betty Weber an der Stad géif verdächteg behuelen. D'Police konnt dee Verdächtegen mat Hëllef vun der Täterbeschreiwung ausmaachen. Hien hat en décke Stee bei sech.



Et huet sech erausgestallt, dass an där Ëmgéigend e puer Autoen mat engem Steen beschiedegt, respektiv opgebrach gi waren. Op Uerder vum Parquet gouf protokolléiert.