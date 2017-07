Déi britesch Entreprise Kleos ass spezialiséiert op Geolokaliséierung aus dem Weltall. Kleos baut hier Antenne vun de Satellitten am Weltall zesummen, dofir wiere se och um Ofbau vu Weltraumressourcen interesséiert. Spéider kéint een dann direkt fir de Bau vu Satellitten op Ressourcen aus dem All zréckgräifen.







Kleos léisst sech am Technoport neier. Mam Luxembourg Institut of Science and Technology (LIST) geet een eng enk Zesummenaarbecht an. An der Materialfuerschung sollen hei nei Technologien entwéckelt ginn.



Kleos ass déi mëttlerweil véiert Entreprise déi sech am Kader vu SpaceResources.lu zu Lëtzebuerg neier léisst.



© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Weimerskirch







SpaceResources.lu