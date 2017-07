En neie Kommunikatiounssystem soll d'Donateuren an Zukunft esou mobiliséieren, datt et net méi zu Enkpäss beim Stock u Bluttkonserve kënnt.

D'Rout Kräiz sicht ëmmer nees no neie Bluttspender. Am Juni war d'Zuel vun den Donateuren esou kleng, dass en dréngenden Appell gemaach gouf, wourop sech dann och vill Leit gemellt hunn, sou d'Doktesch Andrée Heinricy vun der Croix-Rouge.



Stock u Bluttkonserven: Rep. Sarah Bellissent



18 bis 60 Joer al sinn, gesond sinn an am beschten iwwer 50 Kilo weien - dat sinn d’Haaptkonditiounen, fir sech als neie Bluttspender beim "Centre de Transfusion Sanguine" vum Roude Kräiz unzemellen. Dëst ass natierlech eng komplett fräiwëlleg Aktioun, déi sëlleche Leit hëllefe kann, déi op Bluttkonserven ugewise sinn.Et koum an der Lescht awer ëmmer nees vir, dass net genuch Leit disponibel ware fir ze spenden an datt d'Bluttreserven doduerch ganz séier ofgeholl hunn."Dëst huet ganz verschidde Grënn", erkläert d'Dr. Andrée Heinricy. Si verweist op Vakanzen- an op Grippenzäiten. Ufank Juni wier esou eng Phas gewiescht, datt manner gespent wéi gebraucht gouf, dofir hätt een deen Opruff du gemaach.Fir dass d'Croix-Rouge hir Donateure méi séier erreecht, fiert se nieft dem Bréif an der E-Mail geschwënn och nach iwwert een aneren alternative Kommunikationswee - an zwar iwwer SMS.Dëse System géif der Organisatioun an deem Sënn hëllefen, dass vill méi Leit un hir Rendez-vousen erënnert géife ginn.Och wann de Stock vum Centre de Transfusion den Ament gutt gefëllt ass, brauch d'Croix-Rouge awer och stänneg nei Spender, erkläert d’Dokter Heinricy. Doduerch kéint een de Pool nämlech vergréisseren.