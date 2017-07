Ewéi d'Police mellt gouf et tëscht e Sonndeg am spéiden Nomëtten a e Méindeg de Moie géint hallwer 3 direkt zwee Fäll wou Leit ouni Permis gefuer sinn.

Um Sonndeg huet zu Diddeleng een Awunner der Police gemellt, dass ee Mann mat sengem Auto an eng Heck gerannt ass an uschléissend sech dovu gemaach huet. Den Auto gouf zu Diddeleng un der Kräizung route de Thionville - route de Volmerange fonnt. Ewéi d'Police de Chauffer vum Auto fonnt huet, gouf een Alkohol- an een Drogentest gemaach. Alle béid ware positiv an et hat sech eraus gestallt, dass de Mann net am Besetz vun engem Permis war.Zu Ettelbréck gouf een Auto gemellt, wou d'Plaquen ausgetosch goufen. Ewéi d'Beamten den Auto ugehal hunn, konnt de Chauffer weder Pabeieren nach ee Permis virweisen.