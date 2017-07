Wéi d'Police matdeelt, wieren d'Telefonsnummer 113 an 112 fir verschidde mobil Nummere vun der Post an Join am Moment net accessibel.

Technesch Problemer gëtt et um Méindeg de Mëtteg mam mobile Reseau vun der Post an Join. D'Halschent vum Netz ass ausgefall. Déi betraffe Clientë kënnen den Ament och net d'Noutruffnummere vum 112 an 113 uruffen.



Wéi d'Police an d'Verwaltung vun de Rettungsdéngschter matdeelen, sinn d'Nummere vun den Urgencen den Ament vun der Halschent vun de Clientë vum Handysreseau vun der Post net z'erreechen. Déi aner Operateuren an och de fixen Telefon sinn net vun der Pann betraff. Dat heescht, datt een iwwert dee Wee normal kann un den 112 an den 113 kommen.



De Communiqué vun der Police

Seit Mittag bestehen Probleme mit dem LUXGSM Netz

Die Notrufnummer 113 und 112 sind über Festnetz zu erreichen, gleiches gilt für die Festnetznummern der einzelnen Kommissariate. Das Versenden von SMS ist ebenfalls betroffen.

Eine Liste der Telefonnummer finden sie unter www.police.public.lu (Postes et unités) oder www.annuaire.public.lu (>Police)

Suite à des problèmes techniques sur le réseau mobile LUXGSM nous vous conseillons d'utiliser une ligne fixe pour contacter l'urgence 113 et 112 et les commissariats locaux

Informations sous www.police.public.lu (Postes et unités) ou www.annuaire.public.lu (>Police)