D'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch, d'Familljeministesch Corinne Cahen an de Sozialminister Romain Schneider bréngen dës gemeinsam op de Wee a se hunn e Méindeg an der Villa Louvigny d'Detailer presentéiert.



Wat ännert ass, datt zousätzlech finanziell Moyenen zur Dispositioun gestallt ginn.

Nei Mesure an der Santé: Reportage Pit Everling



An zwar fir ganz spezifesch Fäll, déi an der haiteger Situatioun riskéieren tëschent déi aktuell Modeller vun der Prise en charge ze falen, à savoir d'Krankeversécherung, d'Fleegeversécherung oder nach déi speziell Prestatioune fir Leit mat Handicap.Mat der neier Moossnam geet et drëm fir bei ganz exzeptionelle medezinesche Fäll eng adequat finanziell Hëllef ze proposéieren, seet d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch.Fir d'Familljeministesch Corinne Cahen ass et hei wichteg, datt Leit a sou enger Situatioun kënnen decidéieren, wou a wéi se liewen.D'Fäll si rare, et si 5 bis 6 Mënschen op 100'000. Zu Lëtzebuerg sinn den Autoritéiten den Ament ronn eng hallef Dose Fäll bekannt, déi a Fro komme fir eng Hëllef ze kréien.Et gëtt dann au cas par cas decidéiert ob esou eng Hëllef accordéiert gëtt, seet de Sozialminister Romain Schneider.Déi genee Kritäre ginn elo am Hierscht festgeluecht.Am nächste Budget si beim Santésministère 100'000 € virgesinn, dee Montant kann ugepasst ginn.