Chamberkommissioun Kierchefabricken: Rep. Pit Everling



Dat Ganzt ass awer emol bësse mat Retard lassgaangen ...

Den Inneminister Dan Kersch

Den ADR-Deputéierte Gast Gibéryen

De Syfel-President Marc Linden

De Generalvikar Leo Wagener

... dat well den Inneminister Dan Kersch och an d'Kommissioun komm war. Um Minister senger Invitatioun stoung awer just "pour information". Déi politesch Oppositioun war iwwerrascht an et gouf e Vott, ob den Dan Kersch dann elo kéint bleiwen oder net.Resultat: De Minister hätt kënne bleiwen, wollt dat dunn awer net méi ... Eenzel Leit an der Kommissioun wieren der Meenung gewiescht, datt et besser ouni Minister wier, dat hätt hien du respektéiert, esou den Dan Kersch, dofir wier hien du senger Wee gaangen an hätt d'Chamber hir souverän Aarbecht maache gelooss.Wann d'Chamberkommissioun Organisatiounen invitéiert, da wier normalerweis ni e Minister derbäi, seet den ADR-Deputéierte Gast Gibéryen, deen et och "befriemend" fonnt huet, datt de Minister elo "Héiflechkeetshallwer" bei d'Sitzung mam Syfel komm wier, dobäi hätt de Minister ëmmer refuséiert mam Syfel ze schwätzen, well deen net representativ wier. "Héiflechkeetshallwer" hätt de Minister sech scho laang virdru solle mam Syfel un en Dësch setzen, fir ze schwätzen, an net dofir d'Chamber mëssbrauchen.De Minister hätt dunn déi beleidegt Liewerwurscht gespillt, esou nach de Gast Gibéryen, a wier du senger Wee gaangen. Dat wier awer kee Problem fir d'Kommissioun.Wéi dat du bis gekläert war, war et du fir d'éischt um Syfel. Et gouf eis nogelauschtert, et war konstruktiv, awer net laang genuch, esou de President vum Syndikat Marc Linden. 3 Voleten hat een aus dem Avis vum Staatsrot erausgepickt: d'Expropriatiounen, d'Organisatioun vum Fong an de Kofinanzement vu Cultë vun de Gemengen.Wann ee wierklech am Gesetz festhale géif, datt eng Gemeng näischt subventionéieren dierf, wat mat Culten ze dinn huet, da misst een och de soziale Volet kucken, dee kierchlech Veräiner exerzéieren, well do géife jo och Chorallen, de Willibrordus-Bauveräin, deen d'Sprangprëssessioun organiséiert, Uergelbauveräiner, Guiden, Scouten, Fraen a Mammen drënner falen ... Firwat sollt do eng Ausnam gesprach ginn an engem Gesetz, wat a priori näischt domat ze dinn huet, well et ëm d'Kierchefabricken geet, dat wier definitiv eng Diskriminatioun par rapport zu anere Veräiner, esou de Marc Linden.A puncto Kofinanzement hat de Conseil d'État Gemengereglementer proposéiert, sech Konventiounen net opposéiert. De Minister Kersch hätt awer schonn de Moie verlaude gelooss, datt hien net mat op de Wee vun de Konventioune wéilt goen, bedauert de Generalvikar Leo Wagener. De Minister géif bei der Textpropos vum Staatsrot bleiwen, an hätt d'Suggestioun vun de Konventiounen net opgegraff.Eng aner Suerg vum Bistum ass déi, datt beim Fong nach verschidde Garantië feelen. Et wëll een eng Sécherheet, datt et net méi spéit eng staatlech Interventioun ka ginn, déi d'kierchlech Gidder ewechhuele kann. Déi Suerg wier och vu villen Deputéierte gedeelt ginn.Soss schwätzt de Generalvikar vun engem gudden, sachorientéierte Gespréich, wat et e Méindeg de Mëtteg mat den Deputéierte gouf.Beim Syfel bleiwen se iwwregens bei der Fuerderung vun der Personnalité juridique mat Besëtzrecht an et bleift och bei der Plainte, déi jo géint d'Konventioun tëscht Regierung a Bistum gemaach gouf.