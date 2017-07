© RTL (Archiv)

De Contenue, d'Objektiver an d'Effekter vun de plans sectoriels an de plans d'occupation du sol sinn elo präzis definéiert ginn, sou datt de Ball elo erëm beim Staatsrot läit. Mat der Reform vum Gesetz vum aménagement du territoire ännert sou munches. D'Claudia Kollwelter huet mam Generalkoordinator fir Landesplanung am Nohaltegkeetsministère Frank Vansteenkiste iwwert d'Changementer geschwat.

Landesplanungsgesetz / Reportage Claudia Kollwelter



Fir d'Gemengen ännert sech mat der Reform nämlech relativ vill. A puncto plans sectoriels wier ee ville Wënsch vun de Gemengen entgéint komm.



Grad de Mangel u Präzisioun gouf kritiséiert an elo hunn d'plans secortiels do de selwechten Niveau, wéi d'PAGen a si sinn och méi einfach fir d'Gemengen, fir ëmzesetzen. Donieft huet een d'Delaien, fir e plan sectoriel an engem PAG ëmzesetzen, gestrach. D'Gemeng ass domadder net gezwongen, de plan sectoriel ëmzesetzen, ma dierf just näischt méi maachen, wat dogéint géif goen.



D'Dispositiounen an de plan sectoriel hunn en indirekten Impakt op de PAG, si leeë sech driwwer, dat heescht, datt en Terrain, deen am plan sectoriel als zone d'activité régionale reservéiert gouf, vun der Gemeng net fir de Wunnengsbau genotzt ka ginn. Ëmsetze musse si dat awer net, et gëtt just gefrot, datt een et graphesch aféiert, datt och d'Bierger gesinn, datt op deenen Terrainen nieft dem PAG och e plan sectoriel drop läit.

D'Prozedur gëtt dann och vereinfacht: D'Pläng an déi ganz Pabeiere sollen d'Gemengen an Zukunft elektronesch kréien.



D'Amendementer goufen also d'lescht Woch an der zoustänneger Chamberkommissioun beschwat an den Dossier läit elo erëm beim Staatsrot. Dem Nohaltegkeetsminister François Bausch no soll d'Landesplanungsgesetz nach bis zum Enn vun der Legislaturperiod ugeholl ginn.