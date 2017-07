De Bio-Expert Prof. Dr. Urs Niggli kënnt fir e Virtrag an de Grand-Duché, deen hien am Kader vum GoUrban e Méindeg den Owend um Kierchbierg hält.

Beim Wuert "Fuerschung" denkt een dacks u Leit an enger wäisser Schipp an engem Labo. Mä och an der Landwirtschaft gëtt gefuerscht. Net dobannen, mä dobaussen um Feld.Am Kader vum Scouts-Camp um Kierchbierg huet den Institut fir Biologesch Landwirtschaft e Schwäizer Expert fir e Virtrag op Lëtzebuerg invitéiert.Am Beräich vun der Bio-Landwirtschaft gëtt den Ament vill gefuerscht a virun allem och experimentéiert. Sougenannt Leguminosen, also Scheekefriichten ewéi Bounen an Ierbesse kann een zum Beispill mat Weess zesummen ubauen.Donieft hätt een der Fuerschung erausfonnt, dass biologesch ugebaut Planze bal kee Schutz bräichten. A scho guer keng Pestiziden. An Mëschkulturen halen d'Planze sech géigesäiteg gesond, seet den Expert.