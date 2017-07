Bensinspräisser: Keng Hausse fir d'Summervakanz (24.07.2017) D'Regel dass d'Bensinspräisser fir d'Summervakanz dacks klamme, schéngt net méi ze gëllen.

D'Haaptursaach fir dës Entwécklung ass de Präisverfall bei réie Pëtrol, dem Virproduit vun Diesel, Bensin a Mazout. Déi amerikanescher Zort WTI ass nämlech och zanter enger Rei Wochen an der Baisse an nees däitlech ënner 50 Dollar pro Barrel.D'OPEC-Länner probéieren awer zanter laangem de Präis nees an d'Luucht ze dreiwen, andeem si manner Pëtrol op der Marché bréngen. Ma d'USA, Russland, Brasilien a China sinn net Member vun der OPEC an duerch de Fracking kënnen d'Amerikaner esouvill Pëtrol produzéieren, datt si géint d'Mesure vun der OPEC ukomme kënnen. Domadder maache si der OPEC awer och Russland e Stréch duerch d'Rechnung, déi esou och vill manner Sue fir hire Pëtrol kréien.Ma Fracking ass awer eng ganz ëmstridde Method, fir un de Pëtrol ze kommen. Beim Fracking gëtt mat héijen Drock e Mix aus Waasser, Sand am Chemikalien an de Buedem gepompelt, dofir braucht een immens vill Waasser, an d'Chemikalie kënnen an d'Grondwaasser vergëften. Duerch d'Bueren entstinn am Buedem Rëss vun iwwer 1000 Meter an do sinn déi laangfristeg Auswierkunge nach net bekannt.