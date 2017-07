Dir hutt Webjournalismus studéiert

oder ewell an deem Beräich geschafft.



Dir sidd en Aficionado vun der Aktualitéit.

Dir interesséiert Iech fir Politik a Sport, fir Kultur a Lifestyle.



Dir sidd vernetzt, schafft gären um Computer

an hutt keng Angscht virun Neie Medien.



Dir sidd stress-resistent an teamfäeg,

flexibel, dynamesch an engagéiert.



Dir interesséiert Iech fir d'Lëtzebuerger Sprooch

a beherrscht och hir Orthographie.



Wann Dir Iech an dësen Aussoe selwer erkennt an eng Plaz sicht,

da mellt Iech bei eis:

Well da sidd Dir eis Fra oder eise Mann!



Mir bidden en interessanten Job

an enger jonker Multimedia-Equipe

mat engem attraktiven Aarbechtsëmfeld

an der RTL-City um Kierchbierg.



Mat an der Moyenne méi wéi 100.000 Visiteuren an iwwer zwou Millioune Page Views den Dag gehéiert RTL.lu zu de wichtegste Medien am Land.



Dir sidd interesséiert, d'Equipe hannert dem Site ze verstäerken, an och gewëllt, mat RTL Radio Lëtzebuerg an RTL Télé Lëtzebuerg zesummenzeschaffen:



DA SCHREIFT EIS!



Mailt eis Äre CV w.e.g. mat Foto, Adress an Telefonsnummer

souwéi engem Motivatiounsbréif op Lëtzebuergesch op:



job [at] rtl.lu



Mir freeën eis op Iech!