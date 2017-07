"New Space"-Industrie: Um Wee an de Weltall (18.04.2017) De Weltall faszinéiert d'Mënschheet zanter laangem. An elo soll ee quasi extraterrestresche Commerce entstoen!

Dat huet de Wirtschaftsminister e Méindeg um Bord vun der Presentatioun vun engem neien Acteur an deem Beräich hei am Land confirméiert. D'Nouvelle ass net nei, dass Lëtzebuerg sou eng Agence soll kréien, ma en Datum gouf et bis ewell nach net.



D'Planung am Ministère konkretiséiert sech. Deemno sollen Ufanks emol déi Beamten aus dem Ministère, an déi Leit bei Luxinnovation, déi sech mam Beräich Weltraum beschäftegen, am Ministère zesummegeluecht ginn, fir eng eegen Space Agency ze schafen.

Genee Detailer ginn et awer nach net.