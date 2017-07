Bei de Gemengewahlen am Oktober gi fir d'LSAP zu Rammerech 6 Fraen a 5 Männer mat an d'Course.

D'LSAP vu Rammerech geet mat enger duebeler Spëtzt ëm de lokale Fraktiounssekretär an den aktuelle Gemengeconseiller Marcel Maack an d'Conseillère Myriam Picard an d'Course fir d'Gemengewalen den 8. Oktober.

Hei déi komplett Lëscht:

1) Maack Marcel, (72) pens.Gewerkschaftssekretär vu Bilschdref

2) Picard Myriam, (52) Hausfra vun Uerschdref

3) Antunes De Lemos Maria, dite Gloria, (45) Assistante parentale vu Pärel

4) Depienne Laurence, (46) Apdiktesch vun Uerschdref

5) Hengen Sascha, (41) Ingenieur vu Wolwen

6) Kettel Marie Louise, (56) Spidolsekretärin vu Bilschdref

7) Kleinbauer Jérôme, (47) Préposé CFL vu Wolwen

8) Origer Caroline, (43) aide-soignante vu Foulscht

9) Rech-Thurmes Nadine, (45) Hausfra vu Pärel

10) Schuller Patrick, (42) Fonctionnaire beim Staat vu Pärel

11) Tagliero Jeannot, (62) pens. Usträichermeeschter vu Rammerech