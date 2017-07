En Dënschdeg de Moie sinn zu Märel op der Kräizung vun der rue de Bragance an dem Boulevard Pierre Dupong 2 Gefierer net laanschtenee komm.

Et gouf bei deem Accident zum Gléck kee blesséiert, ma de Materialschued un den Autoen ass ganz grouss. Duerch deen Accident koum et op där Plaz zu gréissere Perturbatiounen am Trafic.

