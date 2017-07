L’Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à l’enlèvement d’un portique de signalisation à partir du mercredi soir 26 juillet 2017 20 heures jusqu’au jeudi matin 27 juillet 2017 6 heures sur l’autoroute A13 entre l’échangeur Kayl et l’échangeur Burange.



Barrages et déviations:



À partir du mercredi soir 26 juillet 2017 20 heures jusqu’à jeudi 27 juillet 2017 6 heures le barrage d’autoroute et des bretelles suivants sont mis en place: l’autoroute A13 entre l’échangeur Kayl et l’échangeur Burange en direction de la croix de Bettembourg;

l’autoroute A13 à hauteur de l’échangeur Burange en provenance de la croix de Bettembourg et en direction de la jonction d’Esch;

la bretelle d’accès de l’échangeur Kayl en provenance du CR165 et en direction de la croix de Bettembourg de l’autoroute A13. Les déviations suivantes sont mises en place: le trafic en provenance de la croix de Bettembourg et en direction de la jonction d’Esch est dévié à partir de l’échangeur Burange via la N31 et le rond-point de nouveau sur l’échangeur Burange en direction de l’A13,

le trafic en provenance de la jonction d’Esch et en direction de la croix de Bettembourg est dévié à partir de l’échangeur Kayl via le CR165 (Kayl), la N31 et CR190 (Dudelange) jusqu’à l’échangeur Burange. Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l’autoroute étant exécuté quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin d’après-midi. L’axe principal de l’autoroute est barré vers 20 heures.