Um Dënschden de Mëtte gouf et een Accident tëscht Biissen a Béiwen. Beim Accident ass Mëllech ausgelaf an an d'Atert gefloss.

© Pompjeeë Béiwen/Atert

Ee Camion mat 9.000 Liter Mëllech ass an der Mëttesstonn an de Gruef geroden an op d'Säit getippt.D'Pompjeeë vu Béiwen un der Atert hunn en Auslafe vun der Mëllech duerch den Iwwerlaf vum Tank gestoppt. Een aner Camion vun der Luxlait ass op d'Plaz komm, fir de Rescht vun der Mëllech ofzepompelen.Op der Plaz waren de CIS vu Béiwen, d'Ambulanz vu Réiden an d'Police vu Miersch.D'Waasserwirtschaftsamt gouf a Kenntnis gesat, well d'Mëllech iwwert eng Baach an d'Atert gelaf ass.De Chauffer vum Camion ass mat liichte Blessuren dervu komm.D'N22 ass gespaart ginn, fir de Camion nees op d'Strooss ze zeien.