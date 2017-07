Lors d’une cérémonie en date du 25 juillet 2017, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a remis les plaquettes de la nouvelle classification aux 5 premiers hôtels qui avaient soumis une demande de classification.



Le ministère de l’Économie et la Fédération nationale des hôteliers, restaurateurs et cafetiers (Horesca) proposent depuis peu un nouveau système de classification officiel et volontaire des établissements d’hébergement hôteliers. La nouvelle classification offre un système volontaire, moderne et fiable qui correspond à l’évolution du marché touristique. Le nouveau système permet au client une meilleure transparence au niveau de l’offre et à l’hôtel un meilleur positionnement par rapport à d’autres établissements.



Élaboré par la Hotelstars Union, le système de la nouvelle classification des hôtels au Luxembourg est en vigueur depuis avril 2017. Il se base sur une classification uniforme des établissements hôteliers, fondé sur des directives et 270 critères communs aux 17 pays participants. Les critères très précis donnent un aperçu très détaillé de l’équipement et de l’offre de l’hôtel, guidant ainsi le client dans son choix d’établissement hôtelier.



Actuellement une dizaine d’inspections d’hôtels sont déjà programmées pour les semaines à venir et un bon nombre d’établissements se sont également inscrits sur le site www.classification.lu.



Dès la fin de l’année, la classification pour les campings sera également mise en œuvre en étroite collaboration avec l’association professionnelle Camprilux.



Les 5 premiers établissements hôteliers classés au Luxembourg selon le nouveau système sont:



Alvisse Parc Hotel, Luxembourg (4* Superior)

Hostellerie de la Basilique, Echternach (4*)

Hôtel Martha A Guddesch, Beringen (4*)

Hôtel Stand’Inn, Foetz (3*)

Hôtel Vauban, Luxembourg (3*)