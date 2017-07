Rekordzomm: Iwwer 1,6 Milliounen Euro goufe beim Télévie 2017 gespent.

Déi Zomm huet op en Neits e Rekord duergestallt an déi Sue fléissen all an d'Recherche géint de Kriibs.Wéi eng Projete konkret ënnerstëtzt ginn, dat huet elo déi wëssenschaftlech Kommissioun vum Télévie decidéiert. 18 Experte sinn an där Kommissioun, presidéiert gëtt si vum Arsène Burny. Fir Lëtzebuerg goufen 8 Projeten zeréckbehalen.De Conseil d'administration vum Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) huet de Choix vun der Kommissioun guttgeheescht, well d'Sue vum Télévie ginn integral un den F.R.S.-FNRS iwwerwisen.An éischter Linn gi Programmer ënnerstëtzt, déi hëllefe sollen, d'Charakteristike vu Kriibszelle besser ze verstoen, an déi Immuntherapië méi effikass maache kéinten.LIH: Luxembourg Institute of HealthCHL: Centre Hospitalier de LuxembourgUCL: Université Catholique de LouvainAlors que l'an dernier le Télévie avait franchi le cap symbolique de plus de 10 millions d'euros, cette année, grâce à la mobilisation et à la générosité de nombreux Belges et Luxembourgeois, la somme de 11.027.650 euros a pu être récoltée. Le Luxembourg y a contribué à lui seul avec pas moins de 1.620.455 euros, ce qui correspond également à un nouveau record.Ces sommes ont été intégralement versées au Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) au profit de la recherche fondamentale dans le domaine de la cancérologie. La Commission scientifique du Télévie, présidée par Arsène Burny et composée de 18 experts, a eu la lourde tâche de sélectionner les projets de recherche introduits. Pour le Luxembourg, huit programmes de recherche ont été retenus pour leur excellence. L'ensemble des projets sélectionnés vient d'être confirmé par le Conseil d'administration du F.R.S.-FNRS.Les programmes privilégiés par la Commission scientifique visent une compréhension toujours plus précise des caractéristiques des cellules cancéreuses, ainsi qu'une optimisation de l'efficacité de l'immunothérapie., Coordinatrice Télévie pour le Luxembourg, explique : « Cette année encore, la mobilisation et la générosité de milliers de gens a permis d'établir un nouveau record en termes de dons. Ces espoirs et cette confiance placés dans le Télévie comme moyen de faire avancer davantage encore la recherche, impliquent de grandes responsabilités et nous obligent à la transparence la plus totale. La publication des programmes de recherche au Luxembourg en fait partie. J'aimerais féliciter les chercheurs sélectionnés et leur souhaiter beaucoup de succès dans la lutte contre le cancer. »RTL Luxembourg, partenaire du Télévie, se joint bien sûr à ces félicitations et se montre convaincu qu'ensemble, nous pouvons faire gagner la vie.Télévie – faites un don pour la vieCCPL LU88 1111 1970 0090 0000www.televie.lutelevie@rtl.luLe Télévie est une opération caritative organisée en Belgique francophone et au Grand-Duché de Luxembourg par la chaîne RTL-TVI depuis 1989 au profit du F.R.S.-FNRS. Elle permet de récolter des fonds pour aider la recherche scientifique dans sa lutte contre le cancer et la leucémie, chez l'enfant et chez l'adulte. Elle s'achève chaque année par une soirée de clôture télévisée.Depuis 2001, la Fondation Kiwanis Luxembourg est le partenaire exclusif du Télévie au Grand-Duché de Luxembourg, alors que depuis 2002, RTL Télé Lëtzebuerg participe aux côtés de la chaîne belge et organise également une grande soirée de clôture en simultané avec celle de RTL-TVI. En 2012 un accord de partenariat a été conclu entre la Fondation Kiwanis Luxembourg et l'asbl Télévie Luxembourg.