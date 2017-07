© Laurent Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Polvermillen Info-Versammlung: Rep. Monique Kater



Net grad 24 Hektar an esou ronn 350 Awunner – 0,3% vun der ganzer Stater Populatioun sinn dat, mä domadder vëllege genuch, fir e Syndicat d'Initiative op d'Been ze stellen, dee sech fir d'Intressie vun de Leit aus der Polvermillen asetzt! Déi fille sech nämlech komplett ignoréiert an iwwergaangen, well ee si bis elo nach ni richteg opgekläert hätt iwwer dat, wat mat an op deem fréieren Industrie-Site "Polvermillen" soll geschéien.Richteg an d'Offensiv goungen d'Awunner, wéi et bei den Ofbrochaarbechten um verseuchte Site fatzeg gestëbst huet; hir Reprochen a Froen an de Reportagen op Radio an Télé Lëtzebuerg goufe gehéiert an en Dënschdeg den Owend hunn d'Vertrieder vu Stad Lëtzebuerg an Ëmweltministère versicht, eng 40 Leit opzeklären an ze berouegen ...

Scho bal ze gemitterlech ass et lass gaangen: Firwat klammen déi da sou op d'Barrikaden, maachen zack-zack e Syndic an da freet d'Presidentin no Infrastrukture wéi Spillplazen! Wou bleiwen d'Froen iwwer Stëbs, Knascht, eventuell Gëfter? Keng Angscht: Se koumen! Well d'Leit wollten Äntwerten ...Zum Beispill Äntwerten op Kloen, vill Leit wieren dacks midd, hätten dacks Kappwéi ...Ass eppes drun? Neen, seet d'Directrice adjointe vun der Ëmweltverwaltung, an erkläert, dass den Exploitant sech u kloer Virschrëfte misst halen - an et wier een hei och hannendrun.

Iwwer dee Stëbs, deen et géif, beim Zermuele vun de Bätz, bräicht ee sech keng Suergen ze man, berouegt d'Joëlle Welfring: "Op der Plaz gouf nëmme Material concasséiert, dat net polluéiert war", dat wier Gesetz.



Dee Stëbs an dat Net-Wëssen, wat dat dann elo ass, war dat, wat nach gefeelt hat! Elo wiere sech net e puer Eenzeler, mä en Interesseveräin, an deem seng Presidentin Malou Muschang ass fir elo emol zefridde mat den Explikatiounen. Elo wier emol opgekläert ginn.



An awer, et bleift d'Gefill, dass wa keen aus der Këscht gefuer wier, och keen hinne nogelauschtert hätt. Dat wäert jo änneren, monéiert d'Presidentin, well Froen huet si, wéi gesot, méi gestallt: No de Parkplazen zum Beispill. Eng soll et gi pro Wunneng am neie Quartier – déi 350 – nenne mer se "Ur-Polvermillener" sollen da mat enge 600 Bäigezunnenen eens ginn .. .mat 210 Plaze fir d'Autoen ...



Schéckt eis d'Froen eran, seet d'Buergermeeschtesch, a mellt Iech, grad wann eppes net an der Rei wier ... Net all Entreprise géif sech nun emol un d'Autorisatiounen halen. Wéi hei de Schantjen am Gaange war, wiere Problemer opgedaucht a bei akute Problemer sollt ee sech direkt mellen, datt d'Kontrollorganismen och informéiert géifen, well nëmmen da kéinte se och agräifen ...



Haut weess op alle Fall jiddwereen, wat deenen aus der Polvermillen géint de Stréch geet a méi ewéi ee géing elo genee kucken, wat hei leeft, sief dat bei der Sanéierung vum Terrain oder der Organisatioun vum neie Quartier, freet sech deen neie Syndic. 6 Méint laang géinge si op alle Fall net méi op eng Äntwert waarden!



An nach ee waart am Dossier Polvermillen op eng Äntwert, den CSV-Deputéierte Serge Wilmes huet eng parlamentaresch Fro un Ëmweltministesch an Aarbechtsminister gestallt zu genee dësen Themen; no der Informatiounsversammlung en Dënschdeg den Owend um Cents ass de Spëtzekandidat vun der Stater CSV fir d'Gemengewahlen entsat iwwer d'Manéier, wéi op dëse Chantier opgepasst géif ...





De Serge Wilmes



Et wier gewosst, datt de Site staark verknascht wier, do wier Stëbs ronderëm geflunn an et wier net kontrolléiert ginn, ob dee gesondheetsschiedlech wier a wéi een d'Leit kéint schützen. Eréischt no engem Reportage op der Tëlee wier ee sech der Problematik bewosst ginn, dat wier "relativ inakzeptabel" ...Intressant sinn an dësem Kontext och Detailer iwwer d'Qualitéit vum Waasser op dësem Site, an ob et eng Gefor gëtt, vun Héichwaasser duerch d'Uelzecht.