291 nei Plaze si fir déi nächst Rentrée virgesinn, déi nächst Jore soll dat nach esou weider goen, mä et ginn net genuch Kandidaten.

Nëmmen 160 nei Enseignante konnte rekrutéiert ginn, net méi hate sech der fir de Concours gemellt, d'Wort huet dat gëschter geschriwwen.

U wat et läit, datt den Interessi dëst Joer sou geréng war, ka kee mat Sécherheet soen. Mä de Stage gëtt als ee méigleche Schëllege genannt.

Net genuch Enseiganten / Reportage Carine Lemmer



Zanter dem Oktober 2015 muss eng nei Léierin, respektiv e Schoulmeeschter wéi all anere Fonctionnaire beim Staat, e Stage maache vun 3 Joer. Dat kéint ofschrecken. De Ministère wëll net spekuléieren, ob de Stage de Grond ass. Et géif een zanter eng Zäit schonn „Altlasten“ matschleefen. Iwwerrascht war een awer elo, wéi een déi niddreg Zuel vu Kandidate gewuer gouf. D'selwecht och bei der Gewerkschaft SNE.

Ob de Stage also den Haaptgrond ass, datt et dëst Joer just 160 Kandidate gouf, well et gouf der och scho mol 400, ass schwéier soen.

Sécher ass och, datt de Beruff vum Enseignant sech gewandelt huet. Wann ee fréier quasi en Eenzelkämpfer war, manner Rechenschaft schëlleg war, sou mussen haut d'Enseignanten Teamplayer sinn, déi och administrativ méi gefuerdert sinn.

D'Preliminairen, wou Däitsch a Franséisch gepréift gëtt, kënnen vum 2. Joer un an der Formatioun gemaach ginn. Déi sinn zweemol d'Joer. Dat bedeit theoretesch, datt ee 6 Méiglechkeeten huet d'Preliminairen ze packen. Ëmmer zwee Examen am Däitschen a Franséischen, ee mëndlechen an ee schrëftlechen.

Déi Däitsch- oder Franséischkenntnisser wären awer net de Problem, seet de Jean Schram aus dem Ministère. Wéi een d'Situatioun déi nächst Jore wëll léisen, do wëll hien sech haut nach net festleeën.

Fir d'nächst Rentrée muss deemno elo vill mat Chargéë geschafft ginn. Nach geet dat op.